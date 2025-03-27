Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. (AA)

BAŞKAN'DAN BİRLİK MESAJI: "BÖLÜCÜLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Programda konuşan Başkan Erdoğan, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz. Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik." ifadelerini kullandı.