2025 orucun son günü ne zaman? Oruç ne zaman bitecek, hangi gün?

Ramazan ayının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Bir ay sürecek olan Ramazan'ın bitiş tarihi ve Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki 2025 oruç ne zaman bitiyor? İşte Ramazan ayı tarihleri.
Ramazan ayının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Bir ay sürecek olan Ramazan'ın bitiş tarihi ve Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki 2025 oruç ne zaman bitiyor? İşte Ramazan ayı tarihleri.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Aynı gün, Ramazan Bayramı'nın arefesi olarak idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Sal
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