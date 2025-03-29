2025 orucun son günü ne zaman? Oruç ne zaman bitecek, hangi gün?

Ramazan ayının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Bir ay sürecek olan Ramazan'ın bitiş tarihi ve Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki 2025 oruç ne zaman bitiyor? İşte Ramazan ayı tarihleri.