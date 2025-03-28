KİME, NE VERİLECEK? Emeklilere ikramiye olarak 3 bin lira yatırılmıştı. Bu kişilere bin lira zam farkı verilecek. Ölüm aylığı alanlara da yasa öncesinde 3 bin lira üzerinden hisseleri oranında ödeme yapılmıştı. Şimdi 4 bin lira üzerinden hesaplama yapılarak fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup 2 bin 250 lira yatırılana 750, aylık oranı yüzde 50 olup bin 500 lira alana 500, aylık oranı yüzde 25 olup 750 lira ödeme yapılana da 250 lira fark verilecek.

(Takvim.com.tr arşiv)

DOĞUM YARDIMI ARTIYOR

TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle doğum yardımı da artırıldı. Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.