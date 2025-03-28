CHP’li Resul Emrah Şahan belediyeyi bataklığa sürükledi: Şişli Belediyesi’nin borcu 7,5 milyar!

Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanan CHP'nin eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ilçeyi büyük bir borç yükünün altında bıraktığı belirlendi.



ŞİŞLİ'NİN BORCU 7,5 MİLYAR

Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen, 28 Mart itibarıyla belediyenin borcunun 7 milyar 523 milyon 250 bin 698,57 TL olduğunu, bunun 2 milyar 687 milyon 333 bin 723,76 TL'sini kurum borçları, 4 milyar 720 milyon 75 bin 601,64 TL'sini firma borçları, 115 milyon 841 bin 373,17 TL'sini personel borçlarının oluşturduğunu bildirdi.

Ertürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Mart'ta Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başladığını hatırlatarak, göreve atandığı ilk andan itibaren ilçede daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.