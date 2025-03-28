CHP’li Resul Emrah Şahan belediyeyi bataklığa sürükledi: Şişli Belediyesi’nin borcu 7,5 milyar!

Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanan CHP'nin eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ilçeyi büyük bir borç yükünün altında bıraktığı belirlendi.
ŞİŞLİ'NİN BORCU 7,5 MİLYAR
Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen, 28 Mart itibarıyla belediyenin borcunun 7 milyar 523 milyon 250 bin 698,57 TL olduğunu, bunun 2 milyar 687 milyon 333 bin 723,76 TL'sini kurum borçları, 4 milyar 720 milyon 75 bin 601,64 TL'sini firma borçları, 115 milyon 841 bin 373,17 TL'sini personel borçlarının oluşturduğunu bildirdi.
Ertürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Mart'ta Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başladığını hatırlatarak, göreve atandığı ilk andan itibaren ilçede daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde Kaymakam Cevdet Ertürkmen (DHA)
Çalışmaların temel amacının, Şişli'nin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, şeffaf belediyecilik anlayışıyla yüksek standartlarda belediye hizmetlerini sunmak olduğunu aktaran Ertürkmen, "Görev yapacağımız süre zarfında, mesai mefhumu gözetmeksizin ekip arkadaşlarımla birlikte sizlerin hizmetinde olacağımızı bilmenizi isterim. Belediye faaliyetlerimizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Şişli Belediyemizin kurumsal web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Şişli Belediyesi (DHA)
Ertürkmen, belediye hizmetlerinin temel dayanağını mali imkanların oluşturduğuna işaret ederek, belediyenin borç durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"28 Mart itibarıyla Şişli Belediyesi'nin borcu 7 milyar 523 milyon 250 bin 698,57 TL'dir. Bu borcun 2 milyar 687 milyon 333 bin 723,76 TL'sini kurum borçları, 4 milyar 720 milyon 75 bin 601,64 TL'sini firma borçları, 115 milyon 841 bin 373,17 TL'sini personel borçları oluşturmaktadır. Bu borç miktarını paylaşmamızdaki amacın 'şeffaf belediyecilik' misyonumuzun bir gereği olduğunu bilmenizi isterim."
Terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanan Resul Emrah Şahan (Takvim.com.tr)
EMRAH ŞAHAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı, 23 Mart'ta Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı görevlerinden uzaklaştırıldı. Şahan'ın, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."