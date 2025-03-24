Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi’nde! İmamoğlu ve Şahan posterleri toplandı

Cevdet Ertürkmen (DHA)



Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılırken Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına geldi.