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Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde! İmamoğlu ve Şahan posterleri toplandı

İstanbul'daki CHP'li belediyelere karşı başlatılan terör operasyonu sonrası görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına geldi. Ertürkmen'in ilk icraatı caddede yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve terör soruşturmasından tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın fotoğraflarının yer aldığı posterleri toplatmak oldu.

Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 10:27 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 10:42
Kaymakam Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi’nde! İmamoğlu ve Şahan posterleri toplandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan cezaevine gönderildi.

Cevdet Ertürkmen (DHA)Cevdet Ertürkmen (DHA)

Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılırken Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına geldi.

Caddedeki posterler toplandı. (DHA)Caddedeki posterler toplandı. (DHA)

Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Polis ekipleri belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

İLK İCRAATI POSTERLER
Ertürkmen'in ilk icraatı caddede yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve terör soruşturmasından tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın fotoğraflarının yer aldığı posterleri toplatmak oldu.

PERSONEL İÇERİYE GİRMEYE BAŞLADI
Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediyeye geldi. Belediye binası önünde bekleyen personel ise saat 09.30 sıralarında içeri girmeye başladı.

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