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CHP'li İBB'ye terör soruşturması: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı!

CHP'li İBB'ye başlatılan "Kent uzlaşısı" soruşturmasında emniyet birimlerine teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özdemir savcılığa verdiği ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 16:54 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 17:01
CHP’li İBB’ye terör soruşturması: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Ebru Özdemir (DHA)Ebru Özdemir (DHA)

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınan Özdemir'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Özdemir, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Özdemir'in tutuklanmasına karar verdi.

Ebru Özdemir (DHA)Ebru Özdemir (DHA)

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

CHPli İBBye terör soruşturması: Firari Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim olduCHPli İBBye terör soruşturması: Firari Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu
CHP'li İBB'ye terör soruşturması: Firari Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu

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