Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle buluştu: Farklılıklarımız beşeri zenginlik

Başkan Erdoğan, Beştepe'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Türkiye'deki dini azınlık temsilcileriyle iftar yemeğinde buluştu. Erdoğan, Türkiye'de farklı dini grupların yüzyıllardır birlikte barış içerisinde yaşadığını hatırlattı. Erdoğan, "Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor" dedi.



SÜRPRİZ ZİYARET

Başkan Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (11) ile Külliye'de bir araya geldi. Erdoğan, çocuklara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.