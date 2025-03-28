İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan provokasyonlara sert tepki: Kardeşliğe pusu kurdular

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.



TAŞLARLA, BALTALARLA:

Hukukun sokaklarda aranmaması gerektiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Ana muhalefet liderinin yaptığı sokak çağrısı üzerine ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir süreç yaşandı. Bu süreçte sokak siyaseti meşrulaştırmak istendi. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize taşlarla, sopalarla, asitlerle, baltalarla, molotoflarla saldırıldı. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz" diye konuştu.



Kanuna uygun her türlü gösteriye izin verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "2024 yılında Bakanlığımıza toplantı ve gösteri yürüyüşü için 903 başvuru yapıldı. Bunların 863'üne izin verildi. Son yapılan eylemlerin özgürlükle açıklanacak bir yanı yok. Hele yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek nedir?" diye konuştu.



17 SUÇTAN SABIKASI OLAN VAR:

Yurt genelinde gerçekleştirilen eylemler hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı, 468'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 489'u da serbest bırakıldı. Uyuşturucu, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenlerin de olduğu tespit edildi. Eylemlerde 150 polisimiz yaralandı" dedi.



Tutuklanma kararının ardından şüphelilerin ailelerinden bazıları, adliye önünde basın açıklaması yapan CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e sert tepki gösterdi. Bir anne, "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" dedi.

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