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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ofisinde Hamidiye su krizi! "Bu pis suları neden bırakıyorsunuz" diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu

CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından, belediyeye ait Hamidiye sularını istemediği iddiası gündeme geldi. Rumelihisarı’ndaki ofisine bırakılan Hamidiye sularını beğenmeyen İmamoğlu’nun, çalışanlarına sert tepki göstermesi üzerine tanınmış bir markanın şişeleri getirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ofisinde Hamidiye su krizi! Bu pis suları neden bırakıyorsunuz diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu

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CHP'li İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı. Arkasında "sudan" kavgaları kaldı.

İddiaya göre, Rumelihisarı'ndaki ofisine belediyenin Hamidiye sularından bırakıldı.

Ancak Ekrem İmamoğlu, etrafındakilere bağırdı. "Bu pis suları neden bırakıyorsunuz" diye kızdı. Çalışanlar da bunları kaldırıp tanınmış bir markanın şişelerini bıraktı.

Bu fotoğraflar ve ihbarlar CHP'lilerden geldi.

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