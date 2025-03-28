CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ofisinde Hamidiye su krizi! "Bu pis suları neden bırakıyorsunuz" diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu

CHP'li İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı. Arkasında "sudan" kavgaları kaldı.
CHP'li İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı. Arkasında "sudan" kavgaları kaldı.
İddiaya göre, Rumelihisarı'ndaki ofisine belediyenin Hamidiye sularından bırakıldı.
Ancak Ekrem İmamoğlu, etrafındakilere bağırdı. "Bu pis suları neden bırakıyorsunuz" diye kızdı. Çalışanlar da bunları kaldırıp tanınmış bir markanın şişelerini bıraktı.
Bu fotoğraflar ve ihbarlar CHP'lilerden geldi.