Yargıdan CHP kurultayına vize

CHP'li Özgür Özel, Milli markaları hedef aldı. boykot çağrısı yaptı. vatandaşlar ıse kızdı, "çocuklarımıza kötü örnek. Biz de onu boykot edıyoruz" deyip Özel'e cevabı yolladı. Piyasaları manıpüle ederek ülke ekonomisine zarar verdi. milli markaları "boykot edin" dedi. yüzbinlerin ekmeğıne göz dikti. Halkı sokağa çağırdı. Toplumdaki kutuplaşmanın yolunu açtı sokaklara çıkıp halkın huzurunu bozan vandallara sahip çıktı. sadece görevini yapan emniyet güclerini alenen tehdit etti sokaklardaki şiddet eylemlerini söylemleriyle destekledi. sokağa çağırdığı vandallar, ağıza alınmayacak küfürler etti. istanbul Valisi Davut Gül, vandalların zarar verdiği şehzadebaşı camii ve haziresini inceledi.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açtı.Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını açıkladı. '



YALNIZCA UYUŞMAZLIKTA OLUR'

Ara kararda, davacının iptali istenen genel kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği, yargılama sırasında ayrıca davalı tüzel kişilik tarafından olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğünün tedbiren durdurulmasının talep edildiği hatırlatıldı.



Kararda, "Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025'te 'olağanüstü kurultay yapılmasına' ilişkin kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.