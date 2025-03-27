Uludağ’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye Kayak Federasyonu Yahya Usta ve Berkin Usta için taziye mesajı yayımladı. (DHA)

MİLLİ KAYAKÇI BABA VE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.