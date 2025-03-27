Uludağ’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)
Sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.
Türkiye Kayak Federasyonu Yahya Usta ve Berkin Usta için taziye mesajı yayımladı. (DHA)
MİLLİ KAYAKÇI BABA VE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ
Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. (AA)
OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI
Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü gözaltına alınmıştı.