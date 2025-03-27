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İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması: Tutuklu 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li İBB'ye yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan 14 kişiye ait oldukları belirlenen 12 şirkete el konuldu.

Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 20:07 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 20:16
İBB’ye yönelik ’Yolsuzluk’ soruşturması: Tutuklu 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu. (Takvim.com.tr arşiv)İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu. (Takvim.com.tr arşiv)

TUTUKLU 14 KİŞİYE AİT 12 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen ve kamuoyunda 'Yolsuzluk' soruşturması olarak bilinen soruşturmada Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın ve Alperen Aydın isimli şüphelilere ait oldukları belirlenen BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş., Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş., 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş., Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Panoffect Medya A.Ş., Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti., MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Sim Medya A.Ş., Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. isimli şirketlere el konuldu.

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