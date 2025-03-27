Yusuf Tekin'den CHP'li Özel'e boykot tepkisi! D&R'ı ziyaret etti: "Millet faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısına Ankara'daki D&R'ı ziyaret ederek tepki gösterdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısına Ankara'daki D&R'ı ziyaret ederek tepki gösterdi.
İSRAİL'E KARŞI HAREKETE GEÇMEYEN CHP'YE TEPKİ
Tekin, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama karşı boykot çağrılarıyla dalga geçen ve harekete geçmeyen CHP'yi eleştirdi.
Bakan Tekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Gazze'de yaşananlar karşısında sesleri çıkmayan ve siyonist destekçisi şirketler için "boykot" kararı alamayanlar milletimizin emeği ile üretilen markalarımıza "boykot" kararı almışlar.
Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir.
AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI
Öte yandan Tekin'in D&R ziyaretine AK Parti milletvekilleri Orhan Yeğin, Murat Alparslan, Zeynep Yıldız ve Kurtcan Çelebi de katıldı.