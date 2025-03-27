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Başkan Erdoğan: Büyük turp daha dökülmedi

Başkan Erdoğan, grup toplantısında İBB’deki yolsuzluk zincirini anlattı. “Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi. belgeler CHP’lilerden geliyor” deyip şu açıklamayı yaptı: CHP’liler itirafçı olmak için sıraya girdi. Yolsuzluk çarkları deşifre oldu. Heybedeki turplar ortaya saçıldığında bırakın milleti, kendi yakınlarının yüzüne bakamayacaklar. Pisliklerini örtemezler.‘TÜRK ekonomisine zarar vereceğim’ diyen ana muhalefet lideri olur mu? Başı İstanbul’daki ahtapotun kollarının nerelere uzandığı görülecek. İhanete bulaşanlar adalete hesap verecekler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Başkan Erdoğan: Büyük turp daha dökülmedi

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Başkan Erdoğan AK Parti Grup toplantısındaki konuşmasında, "Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi. Ortaya saçıldığı zaman bunların bırakın milleti kendi yakınlarının dahi yüzlerine bakacak yüzleri kalmayacak" dedİ.

YENİ BİR SAYFA AÇMALIYIZ
Başkan Eroğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katıldı. İslam dünyasına birlik mesajı veren Erdoğan, "Kur'an ve sünnetin ışığında yeni bir sayfa açmamız, aramızdaki anlaşmazlıkları bir an evvel çözmeliyiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hesabı sorulacak: Bize yönelik husumetlerin bir kısmı da soygun çarkını bozmamızdandır. Kuzu postuna bürünmüş sırtlanları, yanımızda dolaşan riyakarları da çok iyi biliyoruz. İhanete bulaşanlar milletin kardeşliğine pusu kuranlar yargı önünde hesap verecektir. Bundan sonra Türkiye ekonomisine yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır.

Yüzleri kalmayacak: Yamyamlığın kitabını yazdılar. Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığı zaman bunların bırakın milleti yakınlarının yüzlerine bakacak yüzleri kalmayacak. CHP yönetimi insanları sokağa dökerek skandalı örtbas etme çabasına girdi.

Suçu duyuran da CHP'li: Çalana değil yakalayana kızıyorlar. Yolsuzluk bilgi ve belgesini getirenler bizzat CHP'lilerdir. Yolsuzluk ve rüşvet parasının tanziminden anlaşmazlık çıkınca birileri gidip yargıya olup biteni anlatmıştır. Suçu işleyen de duyuran da CHP'li.

Çamur atmayı bırakın: Seviyeyi ne kadar düşürürseniz düşürün boşuna. Yolsuzluk çarkı deşifre olmuştur. Çamur atmayı bırakın. Ağrı bozuk müptezellerle sokakları terörize etmekten vazgeçin.

ÖZGÜR ÖZEL SEN KİMSİN YA?
CHP'nin düştüğü durum bizi hem üzüyor hem öfkelendiriyor. CHP lideri Özgür Özel, gitmiş bizi dünyaya şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Senin gramın ne? Nasıl olur Hazine Bakanını şikayete kalkarsın.

OTURDUĞU KOLTUĞU DOLDURAMIYOR
Pazartesi yaşanan namussuzluğu zehirli dilinizle siz hazırladınız. Millete hakaret edenlere sırf AK Parti karşıtı diye siz prim verdiniz. Milleti birbirine siz düşürdünüz. Sayın Özel koltuğu dolduramadığını ortaya koymuştur. CHP seçmeni 1 senede Bay Kemal'i mumla arar hale geldi.

İŞ DÜNYASINI TEHDİT EDENLER KAYBEDECEK
Başkan Erdoğan, Emekçiler İle İftar Programı'na katıldı. Özgür Özel'e sert tepki gösteren Erdoğan, "Tüccarı, sanayiciyi batırmak için çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. 28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını açıkça tehdit edenler kaybedecekler" dedi. Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu söyledi.

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