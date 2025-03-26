Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Son dönemde devrim niteliğinde adamlar attık. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettik. Çalışanlarımızın daha emniyetli koşullarda çalışmasını temin etmek için İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çıkardık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Toplu sözleşme sistemini genişlettik. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, burada katılımcılarla fotoğraf çektirdi. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. (AA)

Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz.



Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, burada katılımcılarla fotoğraf çektirdi. (AA)

MEDYAYI TEHDİT EDEN CHP'Lİ ÖZEL'E SERT TEPKİ

28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler.

BAYRAM TATİLİ

Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık.