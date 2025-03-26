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Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu müjdesini vererek, "Kamu çalışanlarımızı için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamında aldık." dedi. CHP'li Özgür Özel'in boykot çağrılarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, medyayı tehdit eden CHP'li Özel'e 28 Şubat dönemini hatırlattı. Erdoğan, "28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 20:26 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 21:13
Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan ''Emekçiler ile iftar buluşması'' programında konuştu!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün aynı zamanda Kadir Gecesi'ni de idrak ediyoruz. Mübarek gecenin sizlerle birlikte tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Bu mukaddes günleri Filistin halkı başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde izzet mücadelesi veren tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. (AA)

Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizi dualarınızda unutmamanızı istirham ediyorum. Emek, alın teri ve helal kazanç bizim inanç ve kültür değerlerimizin temelinde yer alır. Bu kavramlar tarihimizin köşe taşları oluştur. Ahi teşkilatlarımız, loncalarımız yalnızca işverenin çalışanın hakkını korumakla kalmamış aynı zamanda sosyal nizamın da en önemli teminatlarından birini teşkil etmiştir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, burada katılımcılarla fotoğraf çektirdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, burada katılımcılarla fotoğraf çektirdi. (AA)

DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK
Tarihimiz erdemlerle güzelliklerle doldur. Biz de bu mirasa sahip çıkarak göreve geldiğimizden beri çalışanın hakkını vermeye gayret ettik. İşçilerimizin memurlarımızın sendikalarımızın ve tüm çalışanların şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini yükseltmek için çaba sarf ettik. Çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, burada katılımcılarla fotoğraf çektirdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, burada katılımcılarla fotoğraf çektirdi. (AA)

Son dönemde devrim niteliğinde adamlar attık. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettik. Çalışanlarımızın daha emniyetli koşullarda çalışmasını temin etmek için İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çıkardık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Toplu sözleşme sistemini genişlettik. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. (AA)

Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz.

Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, burada katılımcılarla fotoğraf çektirdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, burada katılımcılarla fotoğraf çektirdi. (AA)

MEDYAYI TEHDİT EDEN CHP'Lİ ÖZEL'E SERT TEPKİ
28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler.

Bayram tatili 9 gün oldu!

BAYRAM TATİLİ
Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık.

Günün Manşetleri

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