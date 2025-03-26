Tutuklananların ailelerinden CHP'lilere tepki: "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim"

Aileler, Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP'lilere tepki gösterdi. (İHA) ELLERİM KIRILSAYDI DA GÖNDERMESEYDİM Ailelerden bazıları, CHP 'li Tanrıkulu'na "Orada konuşup içeri girmeyecek. Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa, önünde siper olacaksın" derken, başka bir anne ise, "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" diyerek tepki gösterdi.

Aileler, Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP'lilere tepki gösterdi. (İHA)

BU NASIL CHP ÇOCUKLARIMIZ İÇERDE

Başka bir aile ise, "Bu nasıl bir CHP, çocuklarımız içerde" derken, başka bir aile de, "O zaman Özgür Özel'e söyleyin, Saraçhane'ye değil, gelsin burada toplansın" diyerek tepki gösterdi.