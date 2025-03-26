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Tutuklananların ailelerinden CHP'lilere tepki: "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim"

CHP'li Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de yaptığı yolsuzlukları perdelemek için yaptığı çağrı ile izinsiz sokak gösterilerine katılan 198 şüpheli tutuklandı. Tutuklananların aileleri, adliye önünde CHP’li milletvekili ve il başkanına tepki gösterdi. Ailelerden bazıları, CHP’li Tanrıkulu’na "Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa, önünde siper olacaksın" derken, başka bir anne ise, "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 01:12 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 01:26
Tutuklananların ailelerinden CHP’lilere tepki: Ellerim kırılaydı da göndermeseydim

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu ve çetesinin İBB'de yaptığı yolsuzlukları perdelemek için yaptığı çağrı ile sokaklara çıkan gençlerin ailelerinde sabır taştı.

Ailelerden CHP'li milletvekillerine ve il başkanına sert tepki



ÇAĞLAYAN'DA CHP'Lİ VEKİLLERE SERT TEPKİ
İstanbul'daki izinsiz gösterilere katılanlara yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklananların aileleri, adliye önünde CHP'li milletvekili ve il başkanına tepki gösterdi.

Saraçhane'de düzenlenen gösteride izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen ve polis ekiplerine saldıran göstericilere müdahale edildi. (AA/23 Mart)Saraçhane'de düzenlenen gösteride izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen ve polis ekiplerine saldıran göstericilere müdahale edildi. (AA/23 Mart)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik soruşturmalar sürüyor.

Aileler, Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP'lilere tepki gösterdi. (İHA)Aileler, Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP'lilere tepki gösterdi. (İHA)

198 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından toplamda 206 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten 206 şüpheliden 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 198 şüpheli ise tutuklanmıştı.

Tutuklanma kararının ardından şüphelilerin ailelerinden bazıları, adliye önünde basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e sert tepki gösterdi.

Aileler, Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP'lilere tepki gösterdi. (İHA)Aileler, Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP'lilere tepki gösterdi. (İHA)

ELLERİM KIRILSAYDI DA GÖNDERMESEYDİM
Ailelerden bazıları, CHP'li Tanrıkulu'na "Orada konuşup içeri girmeyecek. Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa, önünde siper olacaksın" derken, başka bir anne ise, "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" diyerek tepki gösterdi.

Aileler, Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP'lilere tepki gösterdi. (İHA)Aileler, Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP'lilere tepki gösterdi. (İHA)

BU NASIL CHP ÇOCUKLARIMIZ İÇERDE
Başka bir aile ise, "Bu nasıl bir CHP, çocuklarımız içerde" derken, başka bir aile de, "O zaman Özgür Özel'e söyleyin, Saraçhane'ye değil, gelsin burada toplansın" diyerek tepki gösterdi.

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