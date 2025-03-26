Saraçhane’de terör estirenler Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret etti!

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişinin tuklanmasına yönelik protestolar sürerken önceki akşam Saraçhane'deki gösteride gruptakilerden bazıları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ile küfür içerikli sloganlar attı, dövizler taşıdı. Söz konusu olayla ilgili siyasilerden tepki geldi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır.



TBMM BaşkanI Numan Kurtulmuş: Bu aşağılık saldırı, sadece bir insana değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bu vandallık, asla kabul edilemez. Hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel: O küfrü kendi anneme yapılmış sayıyorum. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir."



Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan'dan tekrar rahmet diliyorum."

YAKALANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 55 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 55 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.