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Serkan Çebi kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi kaç yaşında, aslen nereli?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın görevden alınmasının ardından belediye başkanvekili pozisyonuna yeni bir atama yapıldı. Belediye Meclisi'nde gerçekleşen oylama sonucu 24 oy alarak başkanvekili seçilen isim Önder Serkan Çebi oldu.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 10:22 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 10:26
Serkan Çebi kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi kaç yaşında, aslen nereli?

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Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi, belediye başkanvekili seçildi. Peki Serkan Çebi kimdir? Beylikdüzü Başkanvekili Önder Serkan Çebi kaç yaşında, aslen nereli?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi'nde tamamladı.

Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2013 yılında İstanbul Barosu'na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı.

Çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı Beylikdüzü'nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşamaktadır.

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