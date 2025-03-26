Başkan Erdoğan’dan provokasyonlara sert tepki: Vatanı sokak terörüne teslim etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan, sokağı adres gösterip gerilimi arttıran CHP lideri Özgür Özel'e sert çıktı. "Kardeşi kardeş kırdırmak için çok sinsi oyunlar oynadılar. Provokasyonlara gelmeyeceğiz" ifadesını kullandı.

GİRDİKLERİ YOL ÇIKMAZ SOKAKTIR



Başkan Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda çarpıcı mesajlar verdi:

Bu gençlik bu sokakları ateşlere veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir. Bu gençliğin güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz.

Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi oyunlar oyandılar. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körükledir. Gerilimi tırmandırdılar, öfkeyi büyüttüler. Farklılıkları kaşıdılar. Sadece gençlerimizin değil milletimizin de geleceğini karattılar.

Sırf çıkarlarını korumak paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin fidan gibi gençlerini bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler.

Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Hukuksuzluğun hesabını hukuk içerisinde soracağız. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, kolay kurmadık, bugünlere kolay getirmedik. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı istiyorum. Ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istiyorum.



TRUMP: ERDOĞAN İYİ LİDER

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği Tom Barrack ile bir araya geldi. Türkiye ve Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. "İyi bir ülke, lideri de iyi" dedi.