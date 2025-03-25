Başkan Erdoğan’dan Üniversiteli Gençlerle İftar Programı’nda önemli açıklamalar

Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul buyursun. Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kalbi bu ülke için atan, ümidini bu millete bağlayan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim böylesi gençlerin yokluğunu hiçbir zaman yaşatmasın.

Gençlerimizin nitelikli eğitim alması, ailesine ve dünyaya faydalı işler yapması bizim en büyük muradımızdır. Sahte ile hakikiyi ayık edecek feraseti, haiz zamana yön veren ve her şart altında kendisi olabilmeyi başarabilen bir gençlik hayalimizdir. Bu gençlik bu sokakları ateşlere veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir.

Kalbi bu ülke için atan, tarihine, kimliğine, inanç ve değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum.

"YÜKSEK ÖĞRETİME AYRILAN BÜTÇE 488 MİLYAR LİRAYI BULDU"

Bu gençliğin güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bilhassa yüksek öğrenim kurumlarımızı daha geniş imkanlarla buluşturmak için burs, yurt ve kredi imkânlarımızı geliştiriyoruz. Her alanda üniversitelerimizi ve çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe yalnız 2,5 milyar liraydı. Bugün ise tam 488 milyar lirayı buldu. Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik. Göreve geldiğimizde yurt sayısı 190, yatak kapasitesine 182 bindi. Bugün 992 bin yatak kapasitesine sahip 862 yurtla üniversite öğrencilerimize yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz. KKTC'de de aynı şekilde 5 yurdumuz var. 2002'de lisans öğrencilerine 45 yüksek lisans öğrencilerine 90 doktora öğrencilerine 135 lira seviyesinde kredi ve burs veriliyordu. Şimdi ise lisansta 3 bin, yüksek lisansta 6 bin, doktorada ise 9 bin TL civarında burs ve kredi veriyoruz.

Sokağı adres gösterdiler, kavgayı körüklediler, farklılıkları kaşıdılar, gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serptiler. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun hepimiz kardeşiz, komşuyuz, birbirimizin kader ortağıyız. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir o da Türkiye Cumhuriyeti'dir.

CHP'YE SERT TEPKİ VATANI SOKAK TERÖRÜNE TESLİM ETMEYİZ

Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklananların ucuz siyasetine kanmayacağız. Bu ülkeyi sokakta bulmadık, bu ülkeyi kolay kurmadık, bu günlere kolay getirmedik. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz.