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Yunan ordusundan Türkiye'ye küstah hakaretler! Ankara’dan Atina’ya sert tepki

Yunanistan’da askeri geçit töreninde Türkiye’ye yönelik küfürler edilmesine Dışişleri Bakanllığı sert tepki gösterdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarının attığı sloganlar küstahça bulunurken, konuyla ilgili izahat istendiği belirtildi.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 00:42 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 01:10
Yunan ordusundan Türkiye’ye küstah hakaretler! Ankara’dan Atina’ya sert tepki

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Yunanistan'ın bağımsızlığının kutlandığı 25 Mart törenlerine katılan deniz piyadeleri Türkiye'ye ağır küfürler eşliğinde tören kıtasından geçti.

Yunanistan'ın bağımsızlığının kutlandığı 25 Mart törenlerine katılan Yunan Deniz Kuvvetlerinde görevli deniz piyadeleri başkent Atina'da resmi geçit törenleri sırasında, Türkiye'ye yönelik ağır küfürler eşiliğinde, Elefterios Venizelos ve Harilau Trikupi caddeleri üzerinde Atina Esnaf ve Sanatkarlar Odası önünde tören kıtasından geçti.

Yunan ordusu Türkiye'ye küfür etti

TÜRKİYE'YE ALÇAK HAKARETLER
Deniz piyadeleri tören sırasında törenleri izleyen halkın önünden geçerken, "Kıbrıs Yunandır", Türkiye S........" sloganları eşliğinde geçmeleri dikkat çekti. Halkın ise deniz piyadelerine bu küfürlerinden dolayı "bravo" dedikleri duyuldu.

Yunan ordusu Türkiye'ye küfür etti. (Takvim.com.tr)Yunan ordusu Türkiye'ye küfür etti. (Takvim.com.tr)

Dışişleri kaynaklarına göre şu değerlendirme yapıldı:

"Atina'da yapılan geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganlar küstahçadır.

Türkiye - Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranış kabul edilemez.

Konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istenmiştir."

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias (AA)Yunanistan Savunma Bakanı Dendias (AA)

Türk makamlarının, yaşanan olaydan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ı sorumlu gördükleri tahmin ediliyor.

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