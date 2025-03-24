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AK Parti'den CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Soruşturmaları iç kavgalarını bastırmak için kullanıyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür ve CHP'lilerin İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, iddialara cevap veremeyen CHP'lilerin, soruşturmaları kendi iç kavgalarını bastırmak için kullandıklarını belirtti.

Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 15:06
AK Parti’den CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Soruşturmaları iç kavgalarını bastırmak için kullanıyorlar

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir." ifadelerini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP yöneticilerinin günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullandığını kaydetti.

CHP YÖNETİMİNİN KULLANDIĞI DİL, DEMOKRATİK PROTESTO DİLİ DEĞİLDİR
"Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, CHP yönetiminin gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemediğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (Sosyal medya)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (Sosyal medya)

Ömer Çelik, şunları aktardı:

"Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP'li bazı isimler tarafından bazı CHP'li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP'li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı. Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.

CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir. CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP'li bazı siyasetçilerin CHP'li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir."

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