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CHP’nin Olağanüstü Kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı!

CHP’nin Olağanüstü Kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında Lütfü Savaş’ın da bulunduğu 3 isim, devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mart 2025
CHP’nin Olağanüstü Kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı!

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CHP'nin 6 Nisan'da yapılması planlanan Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Levent Çelik ve Hatip Karaaslan, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi için başvuruda bulundu.

İki delege harekete geçti. 3 isim olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu. CHP ön seçimine 2 gün kala CHP'den olağanüstü kurultay kararı almıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay kararını açıklarken, 6 Nisan Pazar günü yapılması planlanan kurultayla CHP'nin yeni yönetimini belirlemesi bekleniyordu.

İNTİKAM MI ALIYOR?
Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdi. Ancak kamuoyunda tartışmalara rağmen Lütfü Savaş ile yola devam etti. Savaş'ın adaylığı 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğrayan ilde ve parti tabanında tepkiyle karşılanmıştı. Savaş, belediye başkanlığını kıl payı kaybetmişti.

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