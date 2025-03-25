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Başkan Erdoğan sokakları karıştıran CHP lideri Özel’e sert çıktı!

Sokak teröristlerine kucak açanlar, polisin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyor. Cami avlusunu meyhaneye çevirdiler.Olayların sorumlusu Özel ve şürekasıdır. Bunların hesabı yargı önünde sorulacaktır. Cesaretiniz varsa yolsuzluk, hırsızlık, alınan rüşvet, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mart 2025
Başkan Erdoğan sokakları karıştıran CHP lideri Özel’e sert çıktı!

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Başkan Erdoğan, gençlere yönelik karamsar yaklaşımları doğru bulmadığını belirtti. "Okumaya, araştırmaya, kendilerini yetiştirmeye özen gösteren şuurlu bir gençlik adeta fırtına gibi esiyor" dedi.

TEKNOFEST NESLİ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR
Başkan Erdoğan, Külliye'de düzenlenen "Eğitim Ailesi ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, çarpıcı mesajlar verdi:
Altyapısından teknik imkanlarına, eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik. Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilköğretimimde 23, ortaöğretim ise 22'ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdik.

Öğrencilerimizin ders araç gereçlerine erişimi en üst düzeydedir. Yine iktidarlarımız döneminde 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını çok iyi bir düzeye getirdik. Nasıl ki FETÖ'ye, terör örgütlerine, marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz de yoktur.

Gençliğe karamsar yaklaşımları doğru bulmuyorum. Açıkçası yeni neslimizden, gençlerimizden çok ama çok ümidim var. Okumaya, araştırmaya, kendilerini yetiştirmeye özen gösteren şuurlu bir gençlik adeta fırtına gibi esiyor. TEKNOFEST nesli gümbür gümbür geliyor.

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