Ankara Belediyesi’nde düzenlenen 33 konser hakkında soruşturma!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021- 2024 yılları arasında gerçekleştirdiği bazı kültür ve sanat etkinlikleri hakkında yürütülen incelemede 33 konser hakkında soruşturma yapılacak. Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespiti yapılmadığını, valiliğin 33 konserle ilgili olarak kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.



Konuyla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, "Bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır" denildi.

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