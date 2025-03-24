Eğitim Ailesi ile iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar: TEKNOFEST nesli gümbür gümbür geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Eğitim Ailesi ile İfat Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Eğitim camiamızın değerli mensupları, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'in bu güzide ikliminde iftar soframızı onurlandıran eğitim-öğretim ailemizin siz değerli üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah iki gün sonra idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Bu mukaddes günlerin eğitim-öğretim camiamızla birlikte milletimiz İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Sizlerin vasıtasıyla gerek ülkemizde gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize, eğitimcilerimize, hocalarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Göz bebekleri olan öğrencilerini ve yüksek mefkurelerini bizlere emanet ederek şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve tüm kahraman öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.

"EĞİTİM KURUMLARIMIZI AVRUPA STANDARTLARINA ERİŞTİRDİK"

Erdemli nesiller yetiştirmek siz hocalarımızla birlikte hepimizin en önemli önceliğidir. Son iki asırdır bu milleti köklerinden koparmak, kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemek bizlerin asli sorumluluğudur. Türkiye Yüzyılı maarif modelimizde bu meziyetlerle donanmış, bu değerlerle yoğrulmuş, bu ülkeyi çok daha ileri noktalara taşıma iradesine sahip gençlerin yetişmesini hedefliyoruz. Altyapısından teknik imkanlarına, eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik. Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilköğretimimde 23, ortaöğretim ise 22'ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdik.

Öğrencilerimizin ders araç gereçlerine erişimi en üst düzeydedir. Yine iktidarlarımız döneminde 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını çok iyi bir düzeye getirdik. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçirdik. Eğitimde fırsat eşitliğini önündeki birçok engeli ortadan kaldırdık. Çağın ihtiyaçları değiştikçe biz de kendimizi buna göre uyarlıyoruz.

Evlatlarımızı yarının dünyasına hazırlayacak bir vizyonla hareket ediyoruz. Eğitimde attığımız güçlü adımları, siz değerli öğretmenlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda da çok daha dirayetli şekilde sürdüreceğiz.

Gençlere yönelik karamsar yaklaşımları doğru bulmuyorum. Gençlerimizden çok ümitvarım. TEKNOFEST nesli gümbür gümbür geliyor.