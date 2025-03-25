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2025 Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi yerine ne okunur? Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı?

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı kabul edilen mübarek bir gece olarak idrak ediliyor. Bu özel geceyi ibadetle geçirmek isteyen pek çok kişi, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak, dua ederek ve namaz kılarak manevi atmosferi en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Ancak Kadir Suresi'ni ezberleyemeyen veya bilmeyenler için alternatif olarak hangi surelerin ve duaların okunabileceği merak konusu. Peki Kadir Suresi bilmeyenler ne okuyabilir? Kadir Suresi yerine hangi dualar okunabilir?

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 16:53 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 16:56
2025 Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi yerine ne okunur? Kadir Suresi bilmeyenler ne okumalı?

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Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı kabul edilen mübarek bir gece olarak yarın idrak edilecek. Bu özel geceyi ibadetle geçirmek isteyen pek çok kişi, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak, dua ederek ve namaz kılarak manevi atmosferi en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Ancak Kadir Suresi'ni ezberleyemeyen veya bilmeyenler için alternatif olarak hangi surelerin ve duaların okunabileceği merak konusu. Peki Kadir Suresi bilmeyenler ne okuyabilir? Kadir Suresi yerine hangi dualar okunabilir? İşte merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kadir Suresi Bilmeyenler Ne Okuyabilir?

Kadir Gecesi'nde okunması tavsiye edilen surelerin başında Kadir Suresi gelir. Ancak bu sureyi ezberlememiş ya da bilmeyenler, bir kaynaktan açıp okuyarak bu gecenin faziletinden istifade edebilirler.

Kuran-ı Kerim'de yer alan her sure ve ayet, kendine has bir anlam ve mesaj taşır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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