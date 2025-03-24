BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü oldu? Gözler Başkan Erdoğan'da

Mart ayının son haftasında gözler bir kez daha Ramazan Bayramı tatiline çevrildi. Bayram tatilini fırsata çevirmek isteyen çalışanlar yıllık izinlerini bayram günleriyle birleştirerek daha uzun bir tatil yapmayı planlıyor. Peki 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve tatil süresi uzayacak mı? İşte bayram tatiliyle ilgili tüm detaylar.