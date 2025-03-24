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Yenikapı'daki nevruz etkinliğinde yasa dışı slogan atan ve pankart açan 28 kişiye yasal işlem başlatıldı

23 Mart Pazar günü Yenikapı'da düzenlenen nevruz etkinliklerinde, yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Düzenleme komitesi üyeleri hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 10:56 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 10:56
Yenikapı’daki nevruz etkinliğinde yasa dışı slogan atan ve pankart açan 28 kişiye yasal işlem başlatıldı

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İstanbul Valiliği, Yenikapı'daki nevruz etkinliklerinde, yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını ve düzenleme komitesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, düzenleme komitesi tarafından 5 Mart'ta Valiliğe yapılan başvuruyla, 23 Mart'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda nevruz kutlaması için izin talebinde bulunulduğu kaydedildi.

İstanbul Valiliği (AA)İstanbul Valiliği (AA)

YASA DIŞI SLOGAN ATAN VE PANKART AÇAN 28 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan değerlendirmeler neticesinde ilgili mevzuata uyulması, etkinlik alanı ve çevresinde stant-çadır kurulmaması, dergi-yayın sergisi açılmaması şartıyla gerekli izin verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Mart Pazar günü yapılan etkinlik sırasında suç içerikli görseller yayınlandığı, suç unsuru taşıyan sloganlar atıldığı, afiş ve pankart açıldığının tespiti üzerine düzenleme komitesine gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan uyarılara rağmen, düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır. Güvenlik güçlerimiz yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatmış olup, düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmuştur."

Açıklamada, ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ederek, etkinlik alanında yasa dışı faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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