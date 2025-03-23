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Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu! "Biz de sizinle gururlandık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 00:54 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 01:05
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu! Biz de sizinle gururlandık

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UEFA Uluslar Ligi A/B Play-Off Turu rövanş maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ay-yıldızlı ekibi tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında, Macaristan ile başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. (AA)A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında, Macaristan ile başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Puskas Arena'da oynanan maçın ardından milli takımın soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Takımı telefonla Başkan Erdoğan ile görüştürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuşan Başkan Erdoğan takıma tebriklerini iletti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında, Macaristan ile başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında, Macaristan ile başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.

Vincenzo Montella, Başkan Erdoğan'a teşekkür edip, "Sayın Cumhurbaşkanım, çok güzel bir galibiyet aldık, umarım sizleri ve Türkiye'yi gururlandırmışızdır. Uzun zamandır, neredeyse üç senedir kendi evinde kaybetmeyen bir takımı yendik. Takımımız muazzam bir işe imza attı" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu. (DHA)Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu. (DHA)

Başkan Erdoğan ise "Tebrik ediyoruz, biz de sizinle gururlandık" dedi. Başkan Erdoğan, İtalyanca 'Grazie' diyerek teknik direktör Montella'ya teşekkür etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında, Macaristan ile başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. (İHA)A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında, Macaristan ile başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. (İHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Başkan Erdoğan'a, "Tüm takımın selamları var, her iki maçta da çok iyi mücadele ettiler, tebrik ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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