CHP’’deki şaibeli kurultay! Batman delegesi Yılmaz Özkanat ifade verdi: Meclis üyeliği ve iş teklif ettiler

10 KİŞİ ANKARA'YA GELDİK Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Özkanat, 38. CHP Olağan Kurultay'ında kurultay delegesi olarak bizzat bulunduğunu, kurultaydan bir gün önce Batman il teşkilatı olarak 10 kişi Ankara'ya geldiklerini ve partinin ayarladığı bir otele yerleştiklerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (DHA)



BATMAN İL BAŞKANI DELEGEYİ OTELDE TOPLADI

Kurultaydan önceki akşam Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın, 10 kişilik delegeyi otelde topladığını ve kendilerine "Sizler, hep beraber Özgür Özel'e oy vereceksiniz. Verdiğiniz oyların da oy pusulası üzerinde Özgür Özel işaretlenmiş olarak fotoğrafını çekeceksiniz ve bana göstereceksiniz. Bunun karşılığında da sizlere değişik görevler vereceğiz" dediğini belirten Özkanat, "Bana açıkça Özgür Özel'e oy vermem karşılığında kendisinin CHP parti meclis üyesi olacağını, bundan dolayı da benim çocuklarımı CHP'li belediyelerde işe alacağını söyledi. Bütün Batman delegeleriyle ayrı ayrı konuşup bu teklifleri onlara da söyledi." şeklinde açıklama yaptı.

İTİRAZ EDİNCE BENİMLE BİR DAHA İRTİBATA GEÇMEDİ

Özkanat, yapılan teklife itiraz edince Batman CHP İl Başkanı Yaşar'ın bir daha kendisiyle irtibata geçmediğini, diğer delegelerin ise Yaşar'ın baskısıyla Özel'e oy verdiklerini ifade etti.