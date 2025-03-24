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CHP'li ABB'nin 33 konserine soruşturma izni! 9 personel mercek altında

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 33 konserle ilgili kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi. Belediyenin 9 çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın birçok belediyeye yapılan rutin bir soruşturma olduğu, Mansur Yavaş'la alakası olmadığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 13:43 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 15:34
CHP’li ABB’nin 33 konserine soruşturma izni! 9 personel mercek altında

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CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği bazı kültür ve sanat etkinlikleri hakkında yürütülen incelemede flaş bir gelişme yaşandı.

Ankara Valiliği, ABB'nin düzenlediği 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verdi.

Soruşturmanın birçok belediyeye yapılan rutin bir soruşturma olduğu, Mansur Yavaş'la alakası olmadığı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İBB'de yolsuzluk soruşturması ile herhangi bir bağı olmadığı ifade edildi.

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