Başkan Erdoğan’dan Mansur Yavaş’a sert tepki: Pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar

Cizre'de Nevruz kutlamaları sırasında polislerin çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüntüler sosyal medyada gündeme oturmuştu. Olayın perde arkasında ise polislerin, engelli bir pamuk şeker satıcısına destek vermek amacıyla bu hareketi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş (AA)

YAVAŞ ALGI OPERASYONUNA SOYUNDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamayla algı operasyonuna soyundu. Yavaş, "Doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.