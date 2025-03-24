Başkan Erdoğan’dan Mansur Yavaş’a sert tepki: Pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde CHP lideri Özgür Özel sık sık "sokağa çıkma çağrısı" ve provokatörlerin yarattığı kaos vardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde CHP lideri Özgür Özel sık sık "sokağa çıkma çağrısı" ve provokatörlerin yarattığı kaos vardı.
Cizre'de Nevruz kutlamaları sırasında polislerin çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüntüler sosyal medyada gündeme oturmuştu. Olayın perde arkasında ise polislerin, engelli bir pamuk şeker satıcısına destek vermek amacıyla bu hareketi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
YAVAŞ ALGI OPERASYONUNA SOYUNDU
Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamayla algı operasyonuna soyundu. Yavaş, "Doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
"POLİSİN ÇOCUKLARA PAMUK ŞEKER İKRAM ETMESİN DİLLERİNE DOLUYORLAR"
Başkan Erdoğan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıldığı belirterek, "Polisimizin ücretini kendi cebinden ödeyerek engelli bir vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiriliyor. Emniyet güçlerimize baltayla, yanıcı asitle, sopayla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar, polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar" ifadesini kullandı.