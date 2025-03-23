İstanbul Valisi Davut Gül’den sokak çağrısına sert tepki: Bu kirli tezgâha geçit yok!

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak çağrısı yapanlara yönelik sosyal medyadan sert çıktı. "Provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Bu kirli tezgâha asla geçit yok!" ifadesini kullandı.

Ankara ve İstanbul dahil 9 ilde 343 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağının 4 gün (23 Mart'tan (bugün) 26 Mart saat 23.59'a kadar) uzatıldığını açıkladı.



VERİ HIRSIZLIĞI

İBB'de veri hırsızlığının da yapıldığı iddia edildi. 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'un bütün stratejik verilerini kopyalamak için talimat veren İmamoğlu ve ekibinin "İstanbul Senin, İstanbul Kart, wi-fi" uygulamalarıyla suç olduğunu bile bile tüm İstanbulluların verilerini çaldığı bildirildi. Gizli tanık tarafından delil olarak sunulan ses kayıtlarında Murat Ongun'un bu konudaki konuşmalarının olduğu öğrenildi.