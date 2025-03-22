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Başkan Erdoğan'dan 22 Mart 2025 AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarı" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 20:22 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 20:31
Başkan Erdoğan’dan 22 Mart 2025 AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarı" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bir kez daha İstanbul il teşkilatında birlikte yol yürüdüğümüz ama artık aramızda bulunmayan ebediyete intikal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Değerli kardeşlerim, 11 ayın sultanı olan Ramazan'ı Şerif'i yavaş yavaş uğurlamaya hazırlanıyoruz. Kardeşlik ve bağışlamanın ayı olan Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yüce Allah tuttuğumuz duaları, yaptığımız hayırları katında kabul buyursunlar diyorum. 4 gün sonra erişeceğimiz Ramazan Bayram'ında mübarek olsun diyorum.

"SİYONİST REJİM GAZZE'DE OLUK OLUK AKITIYOR"

Kan ve gözyaşından beslenen Siyonist Netanyahu hükümeti ateşkesi bozarak Gazze'deki sivilleri hedef almaya başladı. Siyonist rejim Gazze'de oluk oluk kan akıtıyor. Rabbimden şehit olan kardeşlerimizin hepsine rahmet diliyorum. Dünyanın birçok ülkesi Gazze'deki durumlar karşısında büyük bir sessizlik içerisindeler. Dikkat ediniz, mazlum Filistinli zalim de İsrailli olunca kullanılan dil bir anda değişmiştir. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri henüz daha kundakta öldürülen bebeklerin hiçbirine tepki veremiyor. Burada şunu bir kez daha açık açık söylemek zorundayım, biz zalime kimliğine göre davrananlardan asla olmadık ve olmayacağız.

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