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İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 18:12 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 18:20
İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 91 şüphelinin getirileceği emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. (DHA)İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. (DHA)

BAZI NOKTALAR BARİYERLERLE KAPATILDI

Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı.

İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldıİstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı

Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı.

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