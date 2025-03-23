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Ekrem İmamoğlu hapse girdi mi, kaç yıl ceza aldı? 23 Mart 2025 Ekrem İmamoğlu hangi suçtan tutuklandı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, İmamoğlu’nun ifadesinin ardından "yolsuzluk" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla tutuklanmasını talep etti. İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler Çağlayan Adliyesi’nden çıkacak karara çevrildi. Peki Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, son durum ne? İşte merak edilen bilgiler.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 10:06
Ekrem İmamoğlu hapse girdi mi, kaç yıl ceza aldı? 23 Mart 2025 Ekrem İmamoğlu hangi suçtan tutuklandı?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte gözler, mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI MI, SON DURUM NE?

560 milyar TL'lik yolsuzluk ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

TUTUKLAMAYA SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Yazıda, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında yürütülen soruşturma dosyasında usulsüz bağış toplama suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı aktarıldı. Dosya kapsamında ifadeleri alınan tanıkların, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin olmak üzere birçok kişi hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, haksız mal edinimi iddiaları üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MASAK RAPORLARI VE TANIK BEYANLARI DETAYLANDI

Yapılan soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporu sonucu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği açıklandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖRGÜT LİDERİ OLARAK EKREM İMAMOĞLU GÖSTERİLDİ

Sevk yazısında, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı, nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerinin örgütlü bir şekilde işlendiği kaydedildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

RÜŞVET VE İRTİKAP İDDİALARI

Örgütün liderinin Ekrem İmamoğlu, yöneticisinin ise Murat Ongun olduğu iddia edilen sevk yazısında "Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinde yakın çevresi aracılığı ile birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği, naylon faturaların kesildiği, iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı" ifadelerine yer verildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İMARA AYKIRI YAPILAŞMA VE ELDEN NAKİT ALIM İDDİALARI

Öte yandan sevk yazısında imara aykırı yapılaşmalara göz yummak maksadıyla örgütün kasası olarak tabir edilen iş adamlarının üzerine gayrimenkul alımı yapıldığı ve elden nakit para alındığı da belirtildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SUÇLAMALAR VE MAHKEME SÜRECİ

Mahkemeye sevk yazısında Ekrem İmamoğlu'nun 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'rüşvet almak', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'nitelikli dolandırıcılık', 'irtikap', 'suç gelirlerini aklamak', 'haksız mal edinme ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlarını işlediği konusunda kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi.

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