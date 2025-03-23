Ekrem İmamoğlu hapse girdi mi, kaç yıl ceza aldı? 23 Mart 2025 Ekrem İmamoğlu hangi suçtan tutuklandı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte gözler, mahkemeden çıkacak karara çevrildi.
(Takvim Foto Arşiv)
EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI MI, SON DURUM NE?
560 milyar TL'lik yolsuzluk ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı.
TUTUKLAMAYA SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Hazırlanan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Yazıda, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında yürütülen soruşturma dosyasında usulsüz bağış toplama suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı aktarıldı. Dosya kapsamında ifadeleri alınan tanıkların, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin olmak üzere birçok kişi hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, haksız mal edinimi iddiaları üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.
(Takvim Foto Arşiv)
MASAK RAPORLARI VE TANIK BEYANLARI DETAYLANDI
Yapılan soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporu sonucu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği açıklandı.