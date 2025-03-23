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'Eko'sistem çarkı TAKVİM'de! Danışmandan satın alınan gazetecilere acil not: O kadar para verdik hakkını verin sert açıklamalar yapın

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, terör ve yolsuzluk soruşturmasında birkaç gün sonra harekete geçti. Daha önce defalarca zarfla para verdikleri "Eko"sistemdeki gazetecilere not gönderdi. Saraçhane Bülbülleri'ne " "Aldığınız paraların hakkını verme zamanı geldi. Sert açıklamalar yapın" talimatı verildi. Bazı gazetecilerin 50'şer bin euroya kadar avans istediği konuşulanlar arasında. Paraların İmamoğlu'nun 34 ATA 034 ve 34 ATA 661 plakalı araçları ile dağıtıldığı söyleniyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mart 2025
’Eko’sistem çarkı TAKVİM’de! Danışmandan satın alınan gazetecilere acil not: O kadar para verdik hakkını verin sert açıklamalar yapın

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İddiaya göre, İmamoğlu'nun eski bir gazeteci olan danışmanı tüm sistemi organize etti.

Bugüne dek 200'e yakın gazeteci ile medya kanalına düzenli para ödedi. Hatta her ay, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile bir araya geldi. Kime, ne kadar verileceğini gözden geçirdi.

Ardından 4 farklı araçla gazetecilere çikolata, çiçek ve para dolu zarflar gönderdi.

Gözaltılardan sonra da hepsine "Aldığınız paraların hakkını verme zamanı geldi. Sert açıklamalar yapın" denildi. İmamoğlu'nu savunup ortalığı karıştırmaları istendi.

50'ŞER BİN EURO AVANS

İddiaya göre bazı gazeteciler, 50'şer bin euroya kadar avans istiyordu.

Kendisi de eski bir gazeteci olan danışman ile Tuncay Yılmaz bunu değerlendiriyor ve büyük çoğunluğuna ödeme yapıyordu. Çok güvenilen 2 koruma, paraları elden veriyordu.

İŞTE PARA GÖTÜREN ARAÇLARIN PLAKALARI:

- 34 ATA 034

- 34 ATA 661

- 34 .. 3461 (Araç bir süre önce satıldı)

- 34 .. 5209 (Araç bir süre önce satıldı)

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