Murat Ongun tutuklandı mı, ne kadar ceza aldı? Murat Ongun kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadesi tamamlanan şüphelilerden Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Murat Ongun ve Buğra Gökçe tutuklandı.
560 milyar TL'lik yolsuzluk ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu da tutuklandı.
(Takvim Foto Arşiv)
MURAT ONGUN KİMDİR?
Murat Ongun, 21 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olup, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamlamıştır. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsüdür.
(Takvim Foto Arşiv)
2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından Beylikdüzü Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak görev almıştır. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 Türkiye yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü görevine getirilmiştir.