Murat Ongun tutuklandı mı, ne kadar ceza aldı? Murat Ongun kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadesi tamamlanan şüphelilerden Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Murat Ongun ve Buğra Gökçe tutuklandı.

560 milyar TL'lik yolsuzluk ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu da tutuklandı.