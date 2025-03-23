CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ifadesinde çelişki! Önce 3 maymunu oynadı sora ağzındaki balayı çıkardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Şahan, İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattında kurulan "Kent Uzlaşısı" trafiğiyle anılıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifadesi alınan Şahan'a terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat'ın yanı sıra Yıldırım Kaya'nın örgüte müzahir yayın yapan haber ajansı üzerinden yaptıkları açıklamaları okunup, bazı sorular soruldu.

Adı okunan kişileri tanımadığını dile getiren Şahan, "Biz, CHP olarak 2019'da 'İstanbul İttifakı' adını verdiğimiz bir uzlaşı sağladık. Bu sayede 2024 yılındaki yerel seçimde İBB ve 26 ilçe belediyesi kazandık. Bu uzlaşı içerisinde tüm siyasi partiler vardı. Bizim için bu ittifak Türkiye ittifakıdır. Örgüt mensuplarının beyanları kendilerini bağlar." dedi.

Şahan'a İBB ile ilçe belediyeleri meclis üyesi ve belediye başkan yardımcılarından oluşan 18 kişinin terör suçundan kayıtlarının olduğunu, bu kişilerin 2024 yerel seçimlerinden yaklaşık 1 ay öncesinde genellikle HDP'den CHP'ye üye olarak geçtiklerinin belirlendiği bildiren savcılık, "Bu şahısların meclis üyesi olarak gösterilmesi kim veya kimler tarafından sağlandı? Siz bu şahısların terör örgütüyle iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir bilgiye sahip miydiniz?" sorusunu yöneltti.