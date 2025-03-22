FETÖ’cü isimlere milyonluk ödemeler! Ekrem İmamoğlu ile ilgili MASAK raporu ortaya çıktı: Babadan oğula taşınmaz bağışı, kaynağı belirlenemeyen paralar...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ile birlikte 90 şüphelinin "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek", "suç örgütü yöneticisi olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

MASAK RAPORU HAZIRLANDI

560 milyar liralık yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun el konulan şirketi hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu hazırlandı.

Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

BABADAN OĞULA BAĞIŞ YOLUYLA TAŞINMAZ ALIŞVERİŞİ

Raporda Ekrem İmamoğlu'nun adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı ve Balıkesir, İstanbul ve Çanakkale illerinde bulunan 17 adet taşınmazı satış yoluyla elde ettiği yer aldı. Raporda ayrıca babası Hasan İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Balıkesir-Erdemir'de konumlu 5 adet taşınmazın bağış yoluyla geçtiği yer aldı.

ŞİRKET 117 TAŞINMAZ ALDI

MASAK raporunda Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönem olan 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere, toplam 117 adet taşınmaz alındığı belirlendi. Milyon dolarlık alımlarla ilgili raporda en dikkat çeken nokta ise belirsiz para kaynağı oldu.

İmamoğlu'nun lüks villasının görünümü. (Takvim.com.tr )

PARANIN KAYNAĞI BULUNAMADI

Şirketin mali kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde 3 yılda alımı yapılan 117 taşınmazın alındığı paranın kaynağı bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüzde 60'ı Ekrem İmamoğlu'na ait olan şirkette, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu iddiasıyla şirkete el koyduğu öğrenildi.

İNTERNET SİTESİNİN ALTINDA FARKLI İSİMLER ÇIKTI

Hazırlanan raporda, 2020-2025 yılları arasında Ekrem İmamoğlu hakkında 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetlerinde kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık', 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'basit tehdit', 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'yargı görevini yapanı etkileme', 'görevi kötüye kullanma', 'cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kamu faaliyetinin yürütülmesin engellemek', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtları bulundu.

Raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın 03 Mart 2025 tarihli yazısı da yer aldı.

FETÖ'cü Erkan Karaaslan. (Takvim.com.tr arşiv)

FETÖ'CÜ İSİMLERLE MİLYON LİRALIK ÖDEMELER

FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer Belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 liralık danışmanlık ücreti aktarıldığı raporda yer aldı.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu ile FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı konusundaki istihbari nitelikte bilgide adının geçtiği de raporda belirtildi.