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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bazı şüpheliler cep telefonlarını vermedi!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ifadesinde iki telefon hattının olduğunu bildirdi. Ancak 25 yıldır kullandığı telefonunu polise vermedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mart 2025
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bazı şüpheliler cep telefonlarını vermedi!

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alındığı sırada şahsi cep telefonunu adli makamlara teslim etmediği ortaya çıktı. İki hat kullandığını ifadesinde belirten İmamoğlu'nun 25 yıldır kullandığı kişisel cep telefonunun evde ve iş yerlerinde yapılan aramada bulunamadığı vurgulandı.

Emekli Savcı Mehmet Demir, "İnsan lehine olan bir delili saklamaz. Telefonun içerisindeki kayıtlı belgeler silinirse belki ulaşılamayabilir" dedi... Bu arada Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cep telefonlarının şifrelerini polise vermediği öğrenildi. Firari Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına kaçarken sinyal takibini önlemek için cep telefonunu evde bıraktığı belirlendi.

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İddiaya göre İBB'de 68 milyar TL'lik reklam yolsuzluğu da yapıldı. "Açık hava reklam" ihalelerinin hep aynı firmalara verildiği belirtilirken Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Eyüp Subaşı, Murat İlbak ve Hüseyin Köksal'ın ihalelerden önce 3 noktada aynı saatlerde bir araya geldikleri anlaşıldı. Bu toplantılarda ihalenin kime verileceği, kimin ise kaybedecek yan teklifi vereceğinin konuşulduğu hatırlatıldı.

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