İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında büyük bir operasyon başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYA PROVOKASYONLARINA GEÇİT YOK
Sosyal medya platformu X'te, İBB bütçesinden fonlanan birçok hesap, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ardından provokatif paylaşımlara başladı.
TROLLERİNİN SESİ KESİLDİ
Provokasyon yapan İmamoğlu'nun troll hesaplarına tek tek erişim engeli getirilmeye başlandı.