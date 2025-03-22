SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sosyal medyada provokasyon yapıyorlardı: Ekrem İmamoğlu’nun trol hesaplarına erişim engeli!

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeler sonrası trol ordusu yine ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fonladığı iddia edilen ve sosyal medya üzerinden provokasyon yapan birçok trol hesaba erişim engeli getirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 17:55
Sosyal medyada provokasyon yapıyorlardı: Ekrem İmamoğlu’nun trol hesaplarına erişim engeli!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında büyük bir operasyon başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

SOSYAL MEDYA PROVOKASYONLARINA GEÇİT YOK

Sosyal medya platformu X'te, İBB bütçesinden fonlanan birçok hesap, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ardından provokatif paylaşımlara başladı.

Ekrem İmamoğlu’nun trol hesaplarına erişim engeli getirildi. (Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu’nun trol hesaplarına erişim engeli getirildi. (Ekran görüntüsü)

TROLLERİNİN SESİ KESİLDİ

Provokasyon yapan İmamoğlu'nun troll hesaplarına tek tek erişim engeli getirilmeye başlandı.

Sokakları karıştıranlara geçit yok! Bakan duyurdu: 343 kişi yakalandıSokakları karıştıranlara geçit yok! Bakan duyurdu: 343 kişi yakalandı
CHP Saraçhanede ne planlıyor? İBB personeline ve zabıtaya zorla katılım baskısı! İlçelerden gaz maskesi istendiCHP Saraçhanede ne planlıyor? İBB personeline ve zabıtaya zorla katılım baskısı! İlçelerden gaz maskesi istendi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil Uzlaşısında ifadeler alındı! Ekrem İmamoğlu, Mahir Polar ve Resul Emrah Şahan... Firari Azad Barış’la ne görüştüler?
CHP Saraçhane’de ne planlıyor? İBB personeline ve zabıtaya zorla katılım baskısı! İlçelerden gaz maskesi istendi
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Filiz Akın vefat etti! Sessiz sedasız defnedildi
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Gözaltı sayısı 91’e yükseldi! İfade işlemleri tamamlandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun’un ifadesinde maaş çelişkisi: Yardımcı başkandan çok kazanıyor
Meksika Filistin’i resmen tanıdı! Yahudi Cumhurbaşkanı Sheinbaum ilk büyükelçiyi atadı
İBB hangi gazetecilere para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğlu’na soruldu! Murat Ongun finanse eder
CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi
TAKVİM deşifre etti! Murat Ongun’un ifadesi ortaya çıktı: At ortağı Emrah Bağdatlı ile ticari ilişkim yok dedi
Özgür Özel’den medyaya tehdit: Herkes tarafını bilecek
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olacak mı? İlk mesaj geldi... Hukuk bu işe ne diyor?
Fenerbahçe’den 3 bomba birden!
Trump vurulunca Putin kiliseye gidip dua etmiş: ABD Başkanının özel danışmanı ilk kez duyurdu! Bir de Rus ressamdan özel portre
Sokakları karıştıranlara geçit yok! Bakan duyurdu: 343 kişi yakalandı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Anlaşma tamam
Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff’tan Başkan Erdoğan ile görüşme mesajı: Muhteşem ve dönüşümseldi
En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlanıyor!
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Ali Nuhoğlu! İmamoğlu o otelde kimlerle görüştü? Özgür Özel diyet mi ödüyor?
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Soruları cevaplamadı | İşte gözaltı kararı verilenlerin fotoğrafları
Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in eski eşi bakın kim! Dürüye’nin Güğümleri’nin yıldızıyla 4 yıl aynı yastığa baş koymuş...