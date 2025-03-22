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CHP lideri Özgür Özel Çağlayan Adliyesi'nde tehditler savurdu! İBB soruşturması üzerinden küstah sözler: "Meclis çalışamaz..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması durumunda, "Ne Meclis artık çalışıp bir şey yapabilir, ne de bu ülkenin yarınları için doğru adımlar atılabilir." sözleriyle adliyede tehditler savurdu.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 02:34 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 02:34
CHP lideri Özgür Özel Çağlayan Adliyesi’nde tehditler savurdu! İBB soruşturması üzerinden küstah sözler: Meclis çalışamaz...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturmalarından gözaltına alınması sonrası İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve beraberindeki partililer ile birlikte, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi.

CHP Lideri Özgür Özel, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.CHP Lideri Özgür Özel, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

CHP'Lİ ÖZEL YİNE HADDİNİ AŞTI

Özel Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda alenen tehdit içeren açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri Özgür Özel, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldiCHP Lideri Özgür Özel, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi

"SİLİVRİ'Yİ AKLIMIZDAN GEÇİRMEK İSTEMİYORUZ"

Özel, "Ekrem'i alıp hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz. Silivri'yi aklımızdan bile geçirmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"O ihtimal Türkiye ekonomisini ve dış politikasını dibe batırır. Türkiye'nin iç huzurunu mahveder" diyen CHP lideri, "Ne Meclis artık çalışıp bir şey yapabilir, ne de bu ülkenin yarınları için doğru adımlar atılabilir. Bütün ihtimaler tükenir, bütün uzlaşma ihtimallerini tüketirler, öyle bir ihtimale, bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok bizim" sözleriyle devlete alenen tehdit mesajı verdi.

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