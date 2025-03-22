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Başkan Erdoğan Özgür Özel’e sert çıktı: Çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

Başkan Erdoğan, 21 Mart’ın Nevruz ve Kardeşler Bayramı olacağını açıkladı. Erdoğan, Özgür Özel’e de sert çıktı: Çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır."

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mart 2025
Başkan Erdoğan Özgür Özel’e sert çıktı: Çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

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Başkan Tayyip Erdoğan Haliç kongre Merkezi'ndeki toplantı öncesi Nevruz Ateşi'ni yaktı ardından üzerinden atladı. Başkan Erdoğan nevruzla ilgili konuşmasında 21 Mart'ın Nevruz ve kardeşlik Bayramı olması için parlamentoya teklif vereceklerini açıkladı. Erdoğan programda şu açıklamalarda bulundu. "Bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah.

TARİHE KAYDEDECEK
Barış ve huzur dolu geleceği birlikte inşa edeceğiz. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayetlendiğinin baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclis'ten inşallah geçirdikten sonra adını ona göre Cumhur İttifakı tarihe kaydedecektir."

MİLLETE İZAH EDİN
Siyasetteki gelişmelere de değinen Erdoğan şunları söyledi, "Çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Yapamıyorsanız bağırarak çağırarak sokakları terörize ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın. Özel, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır. CHP içinde bir avuç soyguncunun kendi meselelerini, milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak, unutmayın, çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı soygunu hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları var."

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'A GİDİYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı. Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün yeni bir tasarrufu, yeni bir girişim. CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum: Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiyi kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz. 6 Nisan'da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz."

BAHÇELİ: PARTİNDE OTUR
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam Saraçhane'de yaptığı konuşmada "Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi. Bahçeli, "Yargıya saygı duy, partinde otur" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaya da değinmişti.

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