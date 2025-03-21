Başkan Erdoğan’dan 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Saygı değer arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan'ın kalplerimize huzur veren bu manevi ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 85 milyon vatandaşımız ve Türk dünyasındaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum.



21 MART "BAHAR VE KARDEŞİK BAYRAMI" OLSUN

Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.

Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ı tebrik ediyorum.

TÜRK BİRLİĞİ: 21 MART NEVRUZ BAYRAMI

Resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nı Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak kutlama günü olmasını teklif edeceğiz. 21 Mart Nevruz Bayramı Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak.

Terörsüz Türkiye hedefi ile yürüttüğümüz çalışmalarda kritik eşikleri atlattık. Son düzlük de aşılacaktır.

CHP'Lİ ÖZEL'E SERT TEPKİ

Bir avuç kifayetsiz muhterisin Türkiye'yi karıştırmak istemesine göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum. CHP'li Özgür Özel'in çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır.

Türkiye sokak terörüne teslim edilmeyecektir. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca yolsuzluğu, belediyelerde kurulan mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın millete açıklayın. Çıkın balya balya kulelerini millete izah edin. Bunlara yapamıyorsanız, bağırarak çağırarak, sokakları provoke ederek sokakları karıştırmayın.