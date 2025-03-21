İmamoğlu’nun 3 süper lüks villayı nasıl temin ettiği de ortaya çıktı!

50 milyon dolar değerinde 3 villası olduğu ortaya çıkan İmamoğlu'nun mal beyanında bu konutları bildirmediği anlaşıldı. Villaların İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı ortaya çıktı.



Şirketin yetkilisinin de Tuncay Yılmaz olduğu anlaşıldı. Şirketin 2021'de İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Florya Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kurulduğu saptandı. Villaların Nuhoğlu'ndan 15 milyon dolara alındığı hatırlatıldı. Yurtdışına kaçarken yakalanan Nuhoğlu ve firari Emrah Bağdatlı'nın konutlarında balya balya paraların yakalandığı açıklandı.

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