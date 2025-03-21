ÖSYM AİS giriş sonuç: Kaymakamlık sınav sonuçları TC kimlikle sorgulama! Kazanan isim listesi ve taban tavan puanlar

Adayların merakla beklediği Kaymakamlık sınav sonuçları sınavın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti. Adaylar, sınavda elde ettikleri başarı sıralamalarını ve ilgili tercih süreçlerine ilişkin bilgileri, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile takip edebiliyor.