ÖSYM AİS giriş sonuç: Kaymakamlık sınav sonuçları TC kimlikle sorgulama! Kazanan isim listesi ve taban tavan puanlar

Adayların merakla beklediği Kaymakamlık sınav sonuçları sınavın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti. Adaylar, sınavda elde ettikleri başarı sıralamalarını ve ilgili tercih süreçlerine ilişkin bilgileri, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile takip edebiliyor.
(Kaynak: AA)
KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAV SONUÇLARI
2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçları, 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilirler.
2025 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ