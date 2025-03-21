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ÖSYM AİS giriş sonuç: Kaymakamlık sınav sonuçları TC kimlikle sorgulama! Kazanan isim listesi ve taban tavan puanlar

Kaymakamlık sınav sonuçları oldukça merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçlarını resmi olarak kamuoyuna duyuruyor. Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin resmi sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebiliyor. Sınav sonuçları, adayların sıralamaları ve tercih süreçleri açısından büyük önem taşıyor. İşte, sınav sonuçları ile ilgili bilinmesi gereken temel detaylar…

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 09:02 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 08:57
ÖSYM AİS giriş sonuç: Kaymakamlık sınav sonuçları TC kimlikle sorgulama! Kazanan isim listesi ve taban tavan puanlar

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Adayların merakla beklediği Kaymakamlık sınav sonuçları sınavın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti. Adaylar, sınavda elde ettikleri başarı sıralamalarını ve ilgili tercih süreçlerine ilişkin bilgileri, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile takip edebiliyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAV SONUÇLARI

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçları, 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilirler.

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