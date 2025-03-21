İBB yönetiminin en etkili isminin AVM’den rüşvet istediği ortaya çıktı!

Gözaltındaki İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile Süleyman Atik'in, Bakırköy'deki Capacity AVM'nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet istediği iddia edildi.



AVM yönetiminin reddetmesi üzerine İBB intikam almak istedi. AVM'ye depreme dayanıksız olduğu ileri sürülerek 197 milyon lira ceza kesildiği kaydedildi. Başrolde olan Ertan Yıldız'ın emniyet takibinden kurtulmak için cep telefonunu, eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı da belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN