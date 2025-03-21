CHP’li belediyede bıçaklı ihale kavgası! 3 kişi yaralandı

Eski MHP Karamürsel ilçe Başkanı Çetin Öksüz. (İHA)





Kavgada yaralanan Çetin Öksüz ile olaylara şahitlik eden eski başpehlivan Ahmet Taşçı, açıklamalarda bulundu.

"AHMET ÇALIK BENİM KANIMI DÖKTÜN"

Çetin Öksüz, "Belediye Başkanı Ahmet Çalık'ın açıklamalarını izlemekteyim. Biz orada iki grup olarak gösteriliyoruz. Oraya biz ihaleye gitmedik kesinlikle. Biz ilçedeydik. Saldırganlar sözde oraya ihaleye geliyorlar. Biz asla oraya kavgaya gitmedik. Tabii, ses yükselmeleri oldu. Ben bu yüzden oğlumu dışarı çıkardım. Dışarda oğluma yönelik 'Mehmet kim?' diye bağırdılar, Mehmet'e 'Hayırdır' diyerek saldırdılar. Daha sonra Ahmet Bey (Çalık) çıkıp, 'Ben bu adamları tanımam' diyor. Bu adamları tanıyorsun Ahmet Bey. Bu adamları tanıdığını da kanıtlayacağım. Benim kanımı döktün. 20 senedir, 40 sendir kan dökülmemiş, sen geldin 1 yılda kan döktürdün. Bu kanın bedelini de ödeyeceksin. Bunu tehdit olarak söylemiyorum, hukuki yolardan bu işin peşini bırakmayacağım. Yalan konuşmayacaksın Ahmet Çalık, yalan konuşmayacaksın. Biz oraya sadece seninle oturmaya ve haklarımızı savunmaya gelmiştik" dedi.

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRAN AHMET ÇALIK'TIR"

Karamürsel Belediyesi'nde güvenlik önleminin alınmadığına da dikkat çeken Öksüz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Orada ihaleye fesat karıştıran Ahmet Çalık'tır. Ahmet Çalık, ihalelerle uğraşacağına Karamürsel'i geliştirmek için uğraş. Eşine, dostuna söz vermiş olabilirsin. Söylediğim gibi, Ahmet Taşçı'nın yerini başkasına söz vermiş. Sen Ahmet abinin yerini nasıl söz verirsin? Ama senin bunu neden yaptığını biliyoruz, hırsın var. Kanım seni neden rahatsız etti? Neden benim kanımı döktün? Saldırganları neden oraya silahla, bıçakla sokturttun? İhale günü polis çağrılması lazımdı oraya ama sen bunu bilinçli yaptın. Polis olsa bunlar olmayacaktı, orada başka bir firmanın ihalesi vardı"