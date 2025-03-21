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CHP'li belediyede bıçaklı ihale kavgası! 3 kişi yaralandı

Karamürsel Belediyesi’nde düzenlenen çay bahçesi ihalesinde kan aktı. Esnafın hakkını savunmak için belediyede olan eski MHP ilçe başkanı Çetin Öksüz de dahil 3 kişi yaralandı. Öksüz saldırıdan CHP’li Başkan Ahmet Çalık’ı sorumlu tuttu.

Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 09:22
CHP’li belediyede bıçaklı ihale kavgası! 3 kişi yaralandı

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Olay, 18 Mart Salı günü sabah saatlerinde Karamürsel Belediyesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, düzenlenen çay bahçesi ihalesi sonrası eski MHP Karamürsel ilçe Başkanı Çetin Öksüz ayağından bıçaklandı.

Öksüz'ün yeğeni ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Eski MHP Karamürsel ilçe Başkanı Çetin Öksüz. (İHA)Eski MHP Karamürsel ilçe Başkanı Çetin Öksüz. (İHA)



Kavgada yaralanan Çetin Öksüz ile olaylara şahitlik eden eski başpehlivan Ahmet Taşçı, açıklamalarda bulundu.

"AHMET ÇALIK BENİM KANIMI DÖKTÜN"
Çetin Öksüz, "Belediye Başkanı Ahmet Çalık'ın açıklamalarını izlemekteyim. Biz orada iki grup olarak gösteriliyoruz. Oraya biz ihaleye gitmedik kesinlikle. Biz ilçedeydik. Saldırganlar sözde oraya ihaleye geliyorlar. Biz asla oraya kavgaya gitmedik. Tabii, ses yükselmeleri oldu. Ben bu yüzden oğlumu dışarı çıkardım. Dışarda oğluma yönelik 'Mehmet kim?' diye bağırdılar, Mehmet'e 'Hayırdır' diyerek saldırdılar. Daha sonra Ahmet Bey (Çalık) çıkıp, 'Ben bu adamları tanımam' diyor. Bu adamları tanıyorsun Ahmet Bey. Bu adamları tanıdığını da kanıtlayacağım. Benim kanımı döktün. 20 senedir, 40 sendir kan dökülmemiş, sen geldin 1 yılda kan döktürdün. Bu kanın bedelini de ödeyeceksin. Bunu tehdit olarak söylemiyorum, hukuki yolardan bu işin peşini bırakmayacağım. Yalan konuşmayacaksın Ahmet Çalık, yalan konuşmayacaksın. Biz oraya sadece seninle oturmaya ve haklarımızı savunmaya gelmiştik" dedi.

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRAN AHMET ÇALIK'TIR"
Karamürsel Belediyesi'nde güvenlik önleminin alınmadığına da dikkat çeken Öksüz, konuşmasına şöyle devam etti:
"Orada ihaleye fesat karıştıran Ahmet Çalık'tır. Ahmet Çalık, ihalelerle uğraşacağına Karamürsel'i geliştirmek için uğraş. Eşine, dostuna söz vermiş olabilirsin. Söylediğim gibi, Ahmet Taşçı'nın yerini başkasına söz vermiş. Sen Ahmet abinin yerini nasıl söz verirsin? Ama senin bunu neden yaptığını biliyoruz, hırsın var. Kanım seni neden rahatsız etti? Neden benim kanımı döktün? Saldırganları neden oraya silahla, bıçakla sokturttun? İhale günü polis çağrılması lazımdı oraya ama sen bunu bilinçli yaptın. Polis olsa bunlar olmayacaktı, orada başka bir firmanın ihalesi vardı"

Eski başpehlivan Ahmet Taşçı, açıklamalarda bulundu. (İHA)Eski başpehlivan Ahmet Taşçı, açıklamalarda bulundu. (İHA)

"KİŞİYE ÖZEL ŞARTNAMELER UYGULANDI"
Olayların nasıl geliştiğini aktaran Ahmet Taşçı ise "Böyle bir olay yaşanmasını hiç istemezdik. Esnafa sorun çıkarıldı. İhaleye çıkacak yerlerle ilgili olarak çok farklı şartlar sunuldu esnafımıza. Tabii esnafımız bunlara razı gelmedi. Kişiye özel şartnameler uygulandığı duyulunca, hep beraber iki defa başkana (Ahmet Çalık) bu sorunları anlatmak için gittik. İkisinde de olumlu sonuç alamadık. En son gittiğimizde, bir arkadaşımızın kiralamış olduğu yere yaptığı yatırımların geri ödenmesine dair herhangi bir ibare bulunmadığından büyük bir mağduriyet yaşadığını gördük ve bunu başkanla görüşmek istedik ancak bir sonuç alamadık. İhalenin yapılacağı gün, yürütmeyi durdurma kararına ilişkin evrakı teslim etmek istediğimizde ise bu olaylar yaşandı" şeklinde konuştu.

"ESNAFIMIZI BIÇAKLAYANLAR BAŞKAN YARDIMCISININ ODASINDAN ÇIKTI"
İhale gününü anlatan Taşçı, "İhale gününde çok dedikodu vardı. Özellikle bu kişilerin İstanbul'dan buraya geldikleri konuşuluyordu. Hatta olaylar olurken başkan yardımcısını odasından çıkıp bizim esnafımızı bıçaklayanlar bunlardır. Bunların da Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısının odasında muhafaza edildiği halkın dilinde. Yaralanan 3 kişi var. Birisi Çetin Öksüz, diğeri onun yeğeni, biri de belediye başkan yardımcısının şoförü olduğunu söylüyorlar ama o bu konuya dair şikayetçi olmadı. Neden şikayetçi olmadığını da anlamadım. Diğer arkadaşlar hastaneye gitti. Hastanede yaraları tedavi edildi ve bugün evlerinde istirahatteler" dedi.

Belediye binasında yaşanan dehşet anlarına ait görüntüler. (İHA)Belediye binasında yaşanan dehşet anlarına ait görüntüler. (İHA)

"KARAMÜRSEL'DE YÖNETİM EKSİĞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR"
Taşçı, belediyeye uzlaşma için gidildiğini ancak böyle bir olayın yaşandığını ifade ederek, "Oraya anlaşmaya, uzlaşmaya gidilmişti fakat çıkan sonuç bu. İhale konusunu da başkana anlatamadık. Israrla kendi düşüncelerini, usulsüz olan kişiye özeli olan şartnameleri dikte etmiştir. Bugün Karamürsel'de yönetim eksikliği olduğu ortaya çıkmışıdır. Çünkü 20 yıldır bu ihaleler oluyor ve herkesin hakkı korunarak bu ihaleler yapılıyordu. Ama bu yönetim her şeyi karmakarışık etti. Şuanda esnaf bu olaydan dolayı çok muzdarip. Halk çalkalanıyor. Bu durum adliyeye düşmüş durumda ve esnaf bu işin peşini bırakmayacak" diye konuştu.

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